أكثر المحافظات بالمخالفات الغذائية حمص ثم حلب ثم طرطوس … مدير المخابر لـ«الوطن»: مخالفات البنزين والمازوت بعضها فيه ماء أو مواد غريبة

صرحت مديرة مديرية المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز لـ«الوطن» بأن أعلى نسب المخالفات بالنسبة للعينات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي كانت ضمن محافظات حمص وحلب وطرطوس والسويداء واللاذقية.

بالأرقام بلغ عدد العينات الغذائية المسحوبة في النصف الأول من العام الحالي 7646 عينة غذائية، المطابق منها 5950 عينة، والمخالفة 1696 عينة، بنسبة 22.2%.

وبالنسبة للمحافظات، فقد سجلت نسبة المخالفة من العينات المسحوبة 50.1% في حمص، وهي النسبة الأعلى، تلتها حلب بنسبة 46.9%، ثم محافظة طرطوس بنسبة 30.5%، ومن ثم محافظة السويداء بنسبة 29.34%، ومن ثم محافظة اللاذقية بنسبة 24.67%، وفي باقي المحافظات كانت النسبة بالمجمل أقل من 20%، ومنها دمشق بنسبة 14.77% وريفها بنسبة 16.5%.

أمام تلك الأرقام، بينت عبد العزيز أن المخالفات تركزت في عينات المشروبات وبعض الحلويات المسحوبة من الناحية الجرثومية، واستخدام الدسم النباتي بدلاً من الحيواني، والإعلان عنها بأنها مصنعة من الدسم الحيواني، لافتةً إلى أن المخابر تقوم بتحليل عينات المواد الغذائية المعدة للتصدير بناء على طلب المنتج من القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة للفواكه والخضار والحلويات، ليتم منحه شهادة بأنها مطابقة للمواصفات، والنسبة العظمى من هذه العينات تكون مطابقة، وإن كان هناك خلل فهو بسيط مثل استخدام ملونات غير مرغوبة ويطلب من المنتج تغييرها.

وأشارت إلى أن المخالفات الجسيمة التي يتم ضبطها من قبل دوريات حماية المستهلك في الأسواق لا يتم تحليلها في المخابر، وذلك لأنه يتم إتلافها بشكل فوري وخاصة للمواد المجهولة المصدر والمهربة والتي تكون بكميات كبيرة، ولذلك فإن هذا النوع من المخالفات لا يوجد لدى المخابر إحصائية بخصوصها، ولكن المخالفات الجسيمة التي يتم كشفها ضمن المخابر عادة تتعلق بالعينات المسحوبة والتي يتم كشف وجود تلوث جرثومي فيها وهي خطيرة على الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وفيما يخص مخالفات عينات المواد غير الغذائية، بينت عبد العزيز أن أعلى نسب مخالفات وفق العينات المسحوبة من الأسواق ضمن المحافظات كانت في السويداء وحلب واللاذقية، إذ إن أغلب المخالفات تتعلق بانخفاض نسبة المادة الفعالة ضمن منتجات المنظفات ومخالفات ضمن المشتقات النفطية (البنزين – المازوت) وجود ماء أو مواد غريبة.

وبلغ عدد العينات المسحوبة 1147 عينة، منها 1010 عينات مطابقة و137 مخالفة، بنسبة إجمالية 11.94%، فيما كانت النسبة في محافظة السويداء هي الأعلى إذ بلغت 53.48%، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 41.37%، تليها محافظة اللاذقية بنسبة 26.48%, وبذلك يكون إجمالي العينات المسحوبة من الأسواق خلال النصف الأول من عينات غذائية وغير غذائية هو 8793 عينة، منها 6960 عينة مطابقة، و1833 عينة مخالفة نسبتها 20.84% من الإجمالي، وبلغت نسبة المخالفة في دمشق 19.45% وريفها 15.94%، وقد تم تحصيل أكثر من 102 مليون ليرة سورية كأجور لعمليات التحليل، إذ تشمل العينات التي تم استيفاء أجورها نوعين؛ عينات قمع الغش والتي تثبت مخالفتها، والعينات المحللة بناء على طلب، في حين تتحمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تكاليف تحليل عينات قمع الغش التي تثبت مطابقتها ولا يتم استيفاء أجورها ولا تدخل في بيانات الريعية.