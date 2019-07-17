تحالف العدوان يواصل قصفه لعدة محافظات … سلاح الجوّ اليمني يعطّل الملاحة بمطار جيزان السعودي

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة في صنعاء العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجوّ المسيّر غارتين الأولى على مطار جيزان حيث استهدفت طائرات «قاصف2» مرابض طائرات من دون طيّار وعطّلت الملاحة الجوية في مطار جيزان.

أما الغارة الثانية فاستهدفت مواقع عسكرية حسّاسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

في المقابل، ذكر التلفزيون السعوديّ أنّ التحالف السعوديّ اعترض وأسقط ثلاث طائرات مسيّرة أطلقها الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينتي جيزان وأبها جنوب غرب السعودية.

وأشار المتحدّث باسم قوات التحالف تركي المالكي إلى استمرار محاولات الجيش اليمنيّ واللجان استهداف المطارات المدنية في كلّ من أبها وجيزان ونجران و«تهديد الأمن الإقليميّ والدوليّ»، على حدّ تعبيره.

في غضون ذلك واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها استهدافها وقصفها لمحافظة الحديدة في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، فيما تعرضت محافظات صعدة وصنعاء ومأرب لقصف مدفعي وصاروخي وغارات من قبل طيران العدوان خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مناطق بمديريتي الحالي والدريهمي وقريتي الزعفران ومحل الشيخ بمحافظة الحديدة ما خلف أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وأشار المصدر إلى إصابة يمني في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة بنيران حرس الحدود السعودي، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات العدوان السعودي.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي تسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على معسكر السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء كما استهدف بغارتين الكلية الحربية بمديرية بني الحارث بالمحافظة ذاتها.