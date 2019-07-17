طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية أمس خرقهما الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس أن «أربع طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف ورياق وبعلبك والهرمل في البقاع ومن فوق بلدة يارون في الجنوب وصولا إلى الشمال ثم عادت جنوبا وغادرت باتجاه الأراضي المحتلة».

وأوضح البيان أن زورقاً حربياً معادياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 100 متر قبل أن يعود باتجاه شواطئ الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل».