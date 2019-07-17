برجك اليوم – الخميس 18 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الآخرون هم مصدر السعادة لك سواء على الصعيد الاجتماعي أو الشخصي أو العائلي، وقد تتعرف على أصدقاء جدد يسعدونك بمبادراتهم الإيجابية ومدحهم لك وإعجابهم بطريقة تصرفك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار فسر مشاعرك، لا تقلل من ثقتك بنفسك ولا تسمح للآخرين أن يقللوا ثقتك بنفسك بسبب أقوال من أناس لا تفهم في عملك فأنجز أعمالك بدقة وأصلح الخطأ إذا وجد.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت نشيط ومتفهم وتسمع كثيراً وتنقل كل الملاحظات والانتقادات وتعمل على تحسين أمورك مستفيداً من كل من حولك والأهم أنك تقرأ المتغيرات في العمل وتنجز أمورك على أساسها.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز المسائل المهنية تبدو أكثر سلاسة وقد تعاود اللحمة مع صديق ابتعدت عنه سابقاً، فقد يحمل لك بعض الإنجازات إذا أحسنت التصرف وقد يسهل أصدقاؤك لك الحلول.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تتفاعل مع الأحداث بسرعة ولا تجعل الأمور الصغيرة تثبط من عزيمتك أو تحملك إلى اليأس، فقد تشعر أنهم يتعمدون إزعاجك وخاصة المالية وقد يزعجك تأخير اتفاقات أو تأجيلها.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول وقتك محدود ولكي تحصل على أمانيك يجب أن تبذل بعض الجهد حتى ضد رغبتك، لأن مزاجك رديء أحياناً ومتكاسل أحياناً وقد تصرف جهدك وطاقتك في زيارات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول داخلك طاقات كبيرة لا تستعملها في التغلب على الصعوبات لأن حماسك عال فاستغله لتحسن أمورك، وأحكامك على الأمور أكثر إدراكا ووعيا والآخرون يثقون بصحة تقديرك للأمور.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تكبت أحاسيسك السلبية ولا تفقد الأمل ولا تسمح للفراغ أو القلق الداخلي أن يجتاحك، وتذكر أن الإحباط عموماً يرافق حياة الجميع أحياناً وليس حياتك وحدك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تقارب ومصالحات وظروف مناسبة وقد تمر عليك لحظات من الهدوء لم تشعر بها منذ أمد بعيد، فالود والحب يسودان حياتك العاطفية والعائلية فمتع نفسك واستمتع بعائلتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الأمور المالية تبدأ في التحسن ولذلك قد تعيش لحظات استثنائية لترتب شؤونك بمكسب مالي يحل لك أزمة مالية قد يكون سفراً مفاجئاً أو حظاً مادياً غير متوقع.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأمور المالية تبدأ في التحسن ولذلك قد تعيش لحظات استثنائية لترتب شؤونك بمكسب مالي يحل لك أزمة مالية قد يكون سفراً مفاجئاً أو حظاً مادياً غير متوقع.