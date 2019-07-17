مدير الآثار والمتاحف: سرقة 14 صندوقاً من النقود الذهبية من الرقة

في وقت ضبط فيه فرع مكافحة المخدرات في دمشق عصابة سرقت 24 ليرة ذهبية أثرية تعود إلى العصرين الإسلامي والبيزنطي من محافظة درعا، كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سورية لـ«الوطن» محمود حمود أنه تمت سرقة 14 صندوقاً من النقود الذهبية والفضية والبرونزية من متحف مدينة الرقة.

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن العصابة كانت تتاجر بالمخدرات وتمت ملاحقتها على هذا الأساس إلا أنه بعد المتابعة تبين أيضاً أنها تهرب الآثار، مؤكداً أن قيمة الليرات الذهبية كبيرة لرمزيتها الأثرية وأن الموضوع مازال قيد التحقيق ولم تتم إحالة أفراد العصابة إلى القضاء بعد.

من جهته أكد حمود أنه لم يتبين بعد مصدر هذه الليرات باعتبار أنها لم ترسل بعد إلى المديرية للتأكد من مصدرها وهل تمت سرقتها من متحف بصرى الذي سرقت 70 بالمئة من محتوياته أم تم التنقيب عنها بطرق غير شرعية.

وأعلن حمود عن سرقة 14 صندوقاً من النقود الذهبية والفضية والبرونزية من متحف مدينة الرقة لم يعرف مصيرها حتى الآن، مؤكداً أن هناك معلومات عن ظهور بعض هذه النقود في تركيا.

وأكد حمود أن التواصل يتم عبر الانتربول الدولي ويتم تزويده بالوثائق وفي حال وجد شيئاً يعيده إلى سورية، لافتاً إلى أن هناك تقارير تؤكد أن بعض الجهات من المجتمع المحلي من الممكن أن تعلم بوجودها.