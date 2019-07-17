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مسلحو «با يا دا» يبتزون نساء «الهول» مقابل المال!

| الوطن - وكالات

الخميس, 18-07-2019

كشفت مواقع إلكترونية معارضة، أن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي «با يا دا»، قاموا بابتزاز النساء الراغبات في الخروج من مخيم الهول شرق الحسكة بطريقة جديدة، هي عبارة عن عقد زواج وهمي، شرط حصولهم على مبلغ مالي يسجل في العقد المتفق عليه بين الطرفين في المخيم.
وأشارت المواقع إلى أن مسلحي «با يا دا»، يتقاضون آلاف الدولارات مقابل السماح للنساء بالخروج بطرق التهريب، وهذا ما جعلهم يتمسكون بالقاطنين في المخيم، والبالغ عددهم أكثر من 72 ألف معظمهم من نساء وأطفال الدواعش، وبعضهم من مسلحي التنظيم الذين استسلموا.

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