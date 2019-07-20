برجك اليوم – الأحد 21 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنا أتمنى أن تلتزم بالعمل وتمارس الحوار الهادئ وإلا فالصمت أفضل ولا تظن أن كل الناس سيئون، فحاول جمع كل المحاور بين يديك بأن تسمع كثيراً ولكن من دون ردود فعل متسرعة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار هذه فترة ممتازة لتتعرف على أوساط جديدة وتسعد بدعوات أو تعاود الاتصال بأشخاص فقدتهم، وإذا كنت تبحث عن الحب فسوف تجده فأنت مشرق وحولك الكثير من العلاقات السعيدة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تشعر أنك محبط أو يائس والنقد حولك أو التدخلات في حياتك العملية تزيدك توتراً، فحاور من يهمك أمره بهدوء وثقة واطلب تفسيرات وتبريرات واغفر أحياناً وسامح أحياناً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تدخل دائرة تعارف واتصالات وسفر وعلاقات عامة تسعدك ولن تهمك أي مشكلة طارئة، لأنها ستشحذ همتك وتدفعك لتتسلح بالعزيمة أو لتمنحك قوة لتسيطر على وضعك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تطرأ ظروف تجعلك تساعد أحد الأشخاص الغاليين على قلبك لتحقيق حلم أو تغير، وربما تتخذ قرارات جريئة بمساعدة الأصدقاء وبدعمهم ومحبتهم فالدعم حولك يفرحك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول احترام خصمك ولا تقلل من قدراته فقد يأتيك الغدر ممن لا تتوقع، فكن حذراً من تصعيد خلافات لا تحتاجها ولا تدع التشويش أو القلق يؤثر على المحيط.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تجد أنك تسرف في استهلاك الوقت على الرفاهية ناسياً الضروري واللازم، فتغلب على مزاجك الرديء وخاصة حين تحسب الفوائد الجيدة لإنهاء العمل في وقته اللازم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد يصلك خبر جيد ومؤثر وتعرف أن مبادرة منك يمكن أن تحل المشكلة وتذكر أن لطفك مجدٍ، فقد تنتظرك اليوم مفاجأة، لم تكن في الحسبان، تتحرك الأمور من حولك بشكل جيد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تشغلك أمور عائلية وأسرية كحاجة المحيط لك أو تقلق بسبب سفر وبعد عن عائلتك أو عمن تحب، فانتبه إلى قراراتك واستشر أو امنح نفسك الوقت اللازم لدراسة الجديد قبل أن تعطي رأيك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اشرح مشاعرك لمن تثق به وأحط نفسك بأشخاص إيجابيين واقترب من أفراد العائلة، فأمورك جيدة ولكنها ستحتاج لاهتمامك لأنك عصبي وتحب أن تفرض أوامرك وتنفذ في كل الأحوال.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأمور المالية جيدة ولكن المشكلة أنك مسرف فابتعد عن الإسراف غير المجدي، لأن هذا سينقذك من ديون كنت تعاني منها أو يجعلك تدفع أكثر مما يلزمك واقتصد قدر الإمكان.