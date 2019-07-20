الصفحة الأخيرة

مادة كيميائية في حليب الأم تحطم الأورام السرطانية

| وكالات

الأحد, 21-07-2019

كشفت دراسة تشيكية جديدة أن مادة كيميائية موجودة فقط في حليب الأم يمكن أن تحطم الأورام إلى أجزاء صغيرة بحيث يمكن لمرضى السرطان تمريرها عبر البول. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة التي أجراها مستشفى جامعة موتول في براغ والتي خضعت لإشراف البروفيسور كاثرينا سفانبورغ كشفت أن مادة سكر الحليب «الفا 1 اتش» الضرورية لنمو الطفل تدمر الأورام دون الإضرار بالأنسجة السليمة.
ووجدت إحدى الدراسات أن 20 مصاباً بسرطان المثانة شهدوا إفراز شظايا الورم في البول بعد 6 جرعات فقط من مادة سكر الحليب حيث أوضحت الأبحاث الإضافية أن المرضى بدؤوا في تمرير الأنسجة الخبيثة خلال ساعتين من العلاج.
وعندما ترتبط «الفا 1 اتش» بحمض أوليك الدهني فإنها تشكل مزيجاً يحفز الخلايا السرطانية على الانتحار حيث يأمل باحثو جمهورية التشيك أن يكون هذا التطور شكلاً أفضل من العلاج الكيميائي الذي يسمم الخلايا ويتسبب في آثار جانبية سيئة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 21-07-2019

أنجلينا جولي تضم فرداً جديداً للعائلة

الأحد, 21-07-2019

ستيوارت تعود إلى حبيبتها

الأحد, 21-07-2019

اليوم افتتاح «الأسبوع الثقافي الفنزويلي»

الأحد, 21-07-2019

استخراج 33 قطعة خردة من معدة شاب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock