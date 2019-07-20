رياضة

الميركاتو الجبلاوي على قدمٍ وساقٍ

| جبلة - خالد عكو

الأحد, 21-07-2019

يبدو أن جبلة فاجأ الجميع بتعاقداته، مع ورود اسم حارس المنتخب إبراهيم العالمة في ميركاتو النادي، مع بعض الأنباء عن أن التوقيع معه بات قريباً جداً.
أما عن الأسماء التي وقّعت بالفعل مع النادي فهي: بهاء قاروط من الكرامة وإسماعيل الحافظ مدافع حطين وعدي عيد لاعب الوثبة، الإضافة للحارس أحمد العلي أيضاً من الوثبة، كما قامت الإدارة بتجديد ثقتها باللاعبين الذين تميزوا في الموسم السابق مع الفريق أبرزهم أحمد الشمالي ومصطفى الشيخ يوسف ومحمد الخوجة ومحمد عوض وخالد بريجاوي وعلي محمد، ويبدو أن التفاؤل يسري بين جماهير النادي لتقديم موسمٍ مشرفٍ بعيداً عن صراعات الهبوط التي باتت جزءاً من تراث النادي في السنوات الأخيرة والعودة للتاريخ المشرق له.

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