أحداث شغب في دوري السلة وعقوبات الاتحاد غير ملبية

لم تخل مباريات المربع الذهبي لسلة المحترفين من أحداث الشغب التي أطلت برأسها على مجمل مجريات لقاءي الفيحاء والشهباء، وساهمت في تعكير الأجواء، ولولا تدخل بعض المحبين للعبة لحدث مالا يحمد عقباه، العقوبات الاتحادية كانت حاضرة ومؤثرة، وضرب الاتحاد بيد من حديد بهدف الحد من هذه التصرفات، لكن يد الاتحاد كانت أشبه بضرب الأم الرؤوم لأولادها، فالاتحاد الذي يعقد الندوات والاجتماعات منتقداً هذه الأحداث والتصرفات الصبيانية، وأنه سيعمل، وسيفرض، وأنه وأنه إلى ماشاء الله، هو نفسه الذي وجد العديد من المخارج والتبريرات لهذه التصرفات باستبدالها بدفع الأموال، (وكأنك يا أبا زيد ما غزيت) وكأن همه فقط جمع الأموال بغض النظر عن النتائج التي قد تترتب جراء هذه القرارات البدائية، وقد أشرنا أكثر من مرة إلى ضرورة إلغاء بند استبدال عقوبة حرمان الجمهور أو إيقاف أي لاعب بدفع الأموال، لأن ذلك سيوصلنا لنتائج قد تصبح ميزة مسجلة لدوري السلة.

عقوبات وغرامات

من جديد تطول العقوبات والغرامات جمهور نادي الوحدة الذي قام البعض منهم بإطلاق الشتائم أثناء مباراتهم مع الجلاء، لذلك قرر الاتحاد تغريمه غرامة مالية وقدرها مئة وخمسون ألف ليرة سورية وإقامة مباراته التالية من دون جمهور بسبب تسجيل إنذار أول على جمهور الوحدة بسبب قذف أرض الصالة بزجاجات مياه معدنية.

كما طالت الجمهور غرامة ثانية وقاسية مقدارها ثلاثمائة ألف ليرة سورية، وإقامة المباراتين التاليتين من دون جمهور بسبب الشتم الجماعي للطاقم الإداري والفني واللاعبين للفريق المنافس.

يحق لفريق الوحدة استبدال عقوبة منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ وقدره مليون ليرة سورية لا غير عن كل مباراة في الأدوار النهائية.

وكذلك الحال في مباراة الاتحاد وضيفه الجيش التي جرت في الشهباء، حيث قام بعض من جمهور الاتحاد بافتعال أحداث الشغب أثناء وبعد المباراة، وكانت عصا المحاسبة حاضرة، حيث قرر اتحاد السلة تغريم نادي الاتحاد غرامة مالية وقدرها مئة وخمسون ألف ليرة سورية، وإقامة مباراته التالية من دون جمهور بسبب تسجيل إنذار أول على جمهور نادي الاتحاد نتيجة قذف أرض الصالة بزجاجات مياه معدنية.

يحق لفريق الاتحاد استبدال عقوبة منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ وقدره مليون ليرة سورية لا غير.

وقرر إيقاف لاعب نادي الاتحاد فراس المصري ست مباريات رسمية وودية، وتغريمه غرامة مالية مقدارها مئتا ألف ليرة سورية فقط لا غير، بسبب تهجمه بالشتم مع محاولة الاعتداء على أحد حكام المباراة.

يحق لفريق الاتحاد استبدال عقوبة منع لاعبه من اللعب بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية لا غير عن كل مباراة في الأدوار النهائية.