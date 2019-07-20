السالم لـ«الوطن»: إجراءات جديدة لتحسين مياه الشرب في اللاذقية

كشف محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، عن إجراءات جديدة نفذتها مديرية الموارد المائية بمتابعة من المحافظة، أسهمت بزيادة الضخ من نبع السن بمعدل 30 ألف متر مكعب بشكل يومي، لتصل إلى 330 ألف متر مكعب يومياً.

وشدد السالم على معالجة جميع التعديات على خطوط الجر مهما كانت لتحسين واقع مياه الشرب، مع المتابعة المستمرة بالتنسيق بين الموارد المائية ومياه الشرب لزيادة نسبة الضخ.

من جهته لفت مدير الموارد المائية نبيل حسن إلى أن المديرية تقوم حالياً بإجراء تعديلات وتحسينات بمقاييس ومواصفات مكونات منظومة الضخ لتحسين مردودها والذي من المتوقع أن يرفع كمية المياه المنتجة بما لا يقل عن 25 ألف م3 يومياً، مع الأخذ بالاعتبار عمر المضخات وظروف التشغيل، مشيراً إلى أن كمية المياه المنتجة يومياً لمحطات مياه شرب اللاذقية لا تقل عن 300 ألف م3 يومياً.

وأضاف حسن في كتاب -حصلت «الوطن» على نسخة منه-: إنه تم تجهيز محركين احتياطيين على خط دفع محطة شرب اللاذقية من أجل رفع موثوقية الضخ عند حدوث أعطال طارئة، مشيراً إلى تأمين القطع التبديلية اللازمة للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والطارئة وإجراء الإصلاحات بالسرعة القصوى.

وبيّن حسن أنه تم تنفيذ خزان تجميع جديد بسعة 6 آلاف م3 على المنسوب 158م في قرفيص لدعم مدينة اللاذقية بـ73 ألف م3 يومياً، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على إنشاء محطة ضخ كاملة على المفتاح مكونة من ثلاث مضخات تؤمن 73 ألف م3 يومياً لمياه شرب اللاذقية ومضختين تؤمنان 43 ألف م3 يومياً لمياه شرب طرطوس، مع إدراج اعتماد تنفيذ المحطة ضمن مشروع خطة 2020.

ونوّه مدير الموارد المائية بالصعوبات التي تواجه تنفيذ إجراءات سريعة لتحسين أداء عمل المضخات، مبيناً أن ظروف البلد والحصار الاقتصادي يمنع من التواصل مع الشركات المصنعة لمكونات نظام الضخ إلا من خلال المنظمات الدولية، إضافة لأن تصميم محطة التصفية الجديدة من حيث المناسيب وكمية المياه المنتجة بعد التصفية محدودة ولا تسمح برفع غزارة المضخات المقترح استبدالها بحرية.

وأضاف حسن: إن ربط المضخات على خط دفع واحد لا يسمح بإجراء تبديل أو تعديل على مضخة واحدة، وإنما يجب أن يتم على كل المضخات وذلك لأسباب فنية تتعلق بنظام عمل المضخات على التوازي.