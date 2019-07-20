عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة تحالف العدوان في عسير وجيزان ونجران … الحوثيون يشنون هجمات على «قاعدة الملك خالد»

شن سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة هجمات استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير.

وجاء في بيان صدر عن العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ونقله موقع المسيرة نت: إن «سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف كي 2 استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وأصابت أهدافها بدقة».

وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير للجيش اليمنى واللجان الشعبية استهدف الأسبوع الماضي مطار جيزان جنوبي غربي السعودية وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات «قاصف كي 2» مخلفاً أضراراً كبيرة بالقاعدة والمطار الذي توقفت الملاحة فيه.

من جهتها، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف السعودي، أنها اعترضت وأسقطت طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها، جنوبي المملكة.

وصرح المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقها «أنصار الله» من محافظة عمران اليمنية باتجاه مدينة أبها.

في غضون ذلك أعلن التحالف السعودي فجر أمس السبت أنه بدأ عملية نوعية لضرب ما سماها أهداف عسكرية «مشروعة» في محافظة صنعاء.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف السعودي، بأن قيادة القوات المشتركة نفذت فجر أمس عملية عسكرية لتدمير 5 مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء.

وقال: إن عملية الاستهداف هي امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وشدد على «التزام قيادة القوات المشتركة بمنع وصول واستخدام الحوثيين، وكذلك ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين» بحسب قوله.

وأكد المالكي أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار.

إلى ذلك قتل عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته في عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات جيزان ونجران وعسير.

وذكر موقع المسيرة نت أن عدداً من جنود النظام السعودي قتلوا وجرح عدد آخر في جيزان بقصف مدفعي نفذته وحدات من الجيش اليمني واللجان في جبل قيس وكمين محكم لوحدة الهندسة في موقع نعشاو.

كما قتل خمسة من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص إضافة إلى حرق آلية لهم شرق الدود.

وفي نجران أطلقت وحدات الجيش واللجان الشعبية صاروخاً من نوع زلزال1 على تجمع للمرتزقة قبالة السديس محققين إصابة مباشرة في صفوفهم.

كذلك استهدفت مدفعية الجيش اليمني في محافظة حجة تجمعات وتحصينات للمرتزقة بعدد من القذائف غرب حيران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد مصدر عسكري يمني في عسير إحباط محاولتي تقدم للمرتزقة بعد فشلهم في التوغل قبالة أبواب الحديد مسنودين بالطيران الحربي والأباتشي من دون تحقيق أي نتائج تذكر.

وكان قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان جراء إطلاق الجيش اليمني واللجان الشعبية ستة صواريخ من نوع «زلزال1» على تجمعاتهم وآلياتهم في جبهة عسير.