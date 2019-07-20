عربي ودولي

«المجلس العسكري» السوداني لن يسلم البشير لـلجنائية الدولية

| وكالات

الأحد, 21-07-2019

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأكد بتصريحات أدلى بها لـ«بي بي سي» أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
وكشف البرهان أنه «لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم» في حزيران الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
وقال: إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وإن السلطات تحقق معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
وتوقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 21-07-2019

ترامب يسمح لوسطاء وأصدقاء بالتفاوض مع طهران … هانت وظريف يبحثان هاتفياً احتجاز إيران للناقلة البريطانية.. ولندن تهدد!

الأحد, 21-07-2019

«لوكهيد مارتن» تبيع منظومة دفاعية للرياض بقيمة 1,48 مليار دولار … أميركا توافق على إرسال «قوات وموارد» إلى السعودية!

الأحد, 21-07-2019

بولتون وبومبيو: لن نهدأ حتى يرحل … مادورو: لا نقبل الضغط أو الابتزاز من جانب الاتحاد الأوروبي

الأحد, 21-07-2019

عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة تحالف العدوان في عسير وجيزان ونجران … الحوثيون يشنون هجمات على «قاعدة الملك خالد»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock