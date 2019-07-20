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بولتون وبومبيو: لن نهدأ حتى يرحل … مادورو: لا نقبل الضغط أو الابتزاز من جانب الاتحاد الأوروبي

| روسيا اليوم - سانا

الأحد, 21-07-2019

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض بلاده الخضوع للابتزاز من جانب الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات جديدة في حال لم تنجح المحادثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية.
وقال مادورو الجمعة في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي ونقلته وكالة «فرانس برس»: إن «كراكاس لن تقبل الضغط أو الابتزاز من أي شخص»، لافتاً إلى استعداد بلاده لمقاومة أي ابتزاز سواء كان مصدره الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني صرحت في بيان الثلاثاء الماضي أنه في حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المحادثات الجارية بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة فإن الاتحاد الأوروبي سيوسع إجراءاته العقابية.
في سياق متصل أكد اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين الجمعة عزم واشنطن على إجبار الرئيس الفنزويلي على الرحيل، وأن أي مفاوضات بين الفنزويليين يجب أن تركز على هذه النقطة.
وكتب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون عبر «تويتر» مساء الجمعة: «لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يرحل مادورو المستبد، وتتوقف الجهات الفاسدة عن ارتكاب تجاوزات ضد الفنزويليين» حسب تعبيره.
تزامنا مع ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن المفاوضات الجارية حالياً بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين يجب أن تقوم على رحيل مادورو.

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