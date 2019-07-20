«قصة الرجالي الممتازة» بألف ليرة والنسائي بثلاثة آلاف … محافظة دمشق تضاعف أسعار خدمات الحلاقة والكيّ!

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع التموين مازن دباس أنه تم إصدار تسعيرة جديدة لبدل خدمات الحلاقة الرجالية والنسائية لتصبح ألف ليرة في المحلات الحاصلة على ترخيص درجة ممتازة بعد أن كانت 500 ليرة، مشيراً إلى أنها ارتفعت إلى 700 ليرة في المحلات المرخصة كدرجة أولى بدلاً من 300 ليرة.

وفيما يتعلق بأسعار الدرجة الثانية فارتفعت إلى 500 بدلاً من 200 ليرة و400 ليرة للتصنيف الشعبي بدل 150 ليرة وذلك لقص الشعر الرجالي والسيشوار فقط، في حين تدرجت تسعيرة حلاقة الذقن من 200 ليرة للشعبي وصولاً إلى 500 ليرة للممتاز.

ونص قرار المحافظة أن الحلاقة النسائية في الدرجة الممتازة ارتفعت إلى 1500 ليرة لقص الشعر والسيشوار فقط وألف ليرة للدرجة الأولى و800 ليرة للدرجة الثانية و500 للتصنيف الشعبي، مشيراً إلى أن التسعيرة ارتفعت إلى ثلاثة آلاف ليرة في حال كان هناك بدل خدمة السيشوار وتسريحة موديل للشعر الطويل.

كما أصدرت المحافظة قراراً تضمن تحديد بدل خدمات وغسيل وكي الملابس ليصبح غسيل وكي مانطو جوخ أو طقم كامل ألف ليرة و700 ليرة للكي فقط.

كما حددت المحافظة أسعار اللحوم الحمراء وفق التالي 2150 لحم خروف عواس حي و3900 لحم بعظمه و5500 هبرة نسبة الدهن 20 بالمئة و3500 زورة مسوفة.