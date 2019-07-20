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بطلب من آل سعود.. قوات أميركية تعود للانتشار فوق «الأراضي المقدسة»

| وكالات

الأحد, 21-07-2019

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الجيش الأميركي بدأ بنشر المئات من جنوده، في قاعدة «الأمير سلطان» في السعودية، مضيفة أن عودة القوات العسكرية الأميركية إلى السعودية بعد غياب 16 عاماً، تشكل نقطة تحول، وهدفها الرد على إيران، بحسب زعمها.
عودة القوات الأميركية إلى «الأراضي المقدسة» جاء بطلب من نظام آل سعود، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي أعلنت موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على استقبال قوات أميركية على أراضي المملكة.
وادعت الوكالة بأن القرار جاء انطلاقاً من التعاون المشترك بين الرياض وواشنطن، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها!
وكان البنتاغون زعم في بيان له أن هذه الخطوة تقدم رادعاً إضافياً لمواجهة «التهديدات» في المنطقة.

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