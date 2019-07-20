الداخلية: لا صحة لما تروجه صفحات بأنها تقدم خدمات للسوريين بالخارج

أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعات سورية مقيمة في الخارج، ولاسيما في الدول التي أغلقت فيها البعثات السورية، على أنها تقدم خدمات تعقيب المعاملات وتسهيل خدمات السوريين خارج القطر.

الداخلية أكدت أن ما سبق يتم بصورة غير قانونية، وقالت حسبما نشرته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه «لا توجد أي علاقة بين السفارات والبعثات السورية، وبين هذه الصفحات، وبإمكان المواطن السوري المقيم في الخارج الاستفسار عن أي خدمات تقدمها البعثات الدبلوماسية خارج القطر، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين، وكذلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق موقعها الرسمي أيضاً.