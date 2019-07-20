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النظام التركي ينقلب ويبدأ بإعادة ترحيل آلاف السوريين إلى إدلب

| وكالات

الأحد, 21-07-2019

بحسب كل التوقعات، انقلب رئيس النظام التركي رجب أردوغان على من صدقه من السوريين، الذين هجروا بفعل الإرهاب الذي دعمه، وقرر دعم ترحيلهم من على أراضيه، وسجلت الإحصائيات بحسب مواقع إعلامية معارضة، ترحيل أكثر من 7500 منهم إلى محافظة إدلب شمال سورية، منذ بداية حزيران حتى 18 تموز الجاري.
وتداول نشطاء خلال الأيام الماضية، مقاطع مصورة لشبان مقيدي الأيدي داخل حافلات نقل، قالوا إنهم مهجرون أمسك بهم أمن النظام التركي وسيرحلهم إلى سورية، لافتين إلى أن بعضهم لا يملكون بطاقات حماية مؤقتة وآخرين يملكونها إلا أنهم أجبروا على توقيع أوراق لترحيلهم إلى سورية، خصوصاً بعد تصريحات لمسؤولين أتراك حول اتخاذ إجراءات مشددة بهذا الشأن.

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