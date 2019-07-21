قتله هاتفه الخليوي أثناء شحنه ليلاً

مات رجل تايلاندي أثناء نومه، جراء تلقيه صدمة كهربائية بسبب شحنه لهاتفه الجوال وهو مستلق في فراشه. وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن الحادث وقع في محافظة تشونبوري التايلاندية، عندما اكتشفت جثة أرونا يوتيوي (21) عاماً من شقيقه الأكبر فيرايوت. وكان المتوفى يحمل في يديه هاتفه الذكي موصولاً بسلك الشحن ويضع في أذنيه سماعات الصوت، وقد طالت الحروق يديه ووجهه وتدفق الدم من أسفل جسمه.في قرنية العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة- التهاب القرنية الشوكميبي «التهاب القرنية بالاكانثاميبا».

وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئياً إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.

التهاب القرنية الشوكميبي- هو مرض نادر سببه توغل أميبيا في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشراً بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.