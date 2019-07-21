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دواء فريد لمعالجة التهاب المفاصل

| وكالات

الإثنين, 22-07-2019

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن ابتكار العلماء الروس دواء فريداً يمكن أن يحدث طفرة في علاج أمراض المناعة الذاتية وخاصة التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الصدفي، موضحة أن المرحلة الأولى للتجارب السريرية ستجرى في خريف 2019.
ووفقاً لوزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا فإن العقار الجديد ليس له نظير في العالم، وإذا تم تأكيد فعالية الدواء الجديد، فسيكون إنجازاً عالمياً في مجال الطب. ويقوم هذا الدواء، على عكس نظرائه من العقاقير، بمعالجة أسباب الأمراض وليس آثارها، كما أنه لا يتسبب في الإدمان لدى انتفاء الحاجة.
وأظهرت نتائج التجارب، قبل السريرية، المخبرية على القردة والحيوانات الصغيرة الأخرى نجاحاً كبيراً، وإذا نجحت التجارب السريرية فسيتم الإعلان عن موعد إنتاج العقار.

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