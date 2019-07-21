رياضة

إدارة مصفاة بانياس الجديدة وزعت المهام

| طرطوس- ممدوح علي

الإثنين, 22-07-2019

بعد إعادة تشكيلها من جديد أعادت إدارة نادي مصفاة بانياس الرياضي الجديدة في اجتماعها الدوري الأول برئاسة الأستاذ فؤاد مصا توزيع المهام فيما بينها وفق التالي:
الأستاذ فؤاد مصا رئيساً
الأستاذ محمد خدام أمين السر والتنظيم
السيدة ميساء ديوب مسؤولة ألعاب القوة
الأستاذ غسان الزيدان مسؤول الألعاب الجماعية
الأستاذ نادر الخطيب مسؤول المنشآت
الأستاذ بشار شاهين مسؤول الألعاب الفردية
الأستاذ أوس حسن مسؤول المالية
وفي بداية الاجتماع رحب الرفيق رئيس النادي بالأعضاء الجدد متمنياً لهم ولمجلس الإدارة التوفيق والنجاح وأكد على الالتزام والمتابعة الميدانية والعمل بروح رياضية وأن تسود الجميع علاقة الود والمحبة والانسجام.

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