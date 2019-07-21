شؤون محلية

2549 عاملاً اقترضوا 1.6 مليار في حمص خلال 6 أشهر

| حمص- نبال إبراهيم

الإثنين, 22-07-2019

كشف مديــر فرع مصرف التوفيــر بحمص عســاف عبــاس لـ«الوطن» أن مجموع الإيداعات المصرفيــة في المصرف نحو 10.9 مليارات ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نسبة زيادة بلغت 32% عن قيمة السحوبات التي وصلت إلى 8 مليارات ليرة سورية.
لافتاً إلى أن قيمة الإيداعات المصرفية في المصرف خلال هذا النصف زادت بنسبة وصلت إلى 35% مقارنة بها في النصف الأول من عام 2018 الماضي والتي بلغت 8 مليارات العام الماضي، وبلغت السحوبات حينها نحو 6 مليارات ليرة سورية.
وبيّن أن فرع المصرف منح خلال هذا النصف 2549 قرضاً متنوعاً للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.6 مليار ليرة، محققاً بذلك زيادة بنسبة 61% من قيمة القروض خلال النصف الأول من العام الماضي والتي وصلت إلى مليار ليرة سورية لنحو 2145 مقترضاً.
وأوضح أن المصرف حالياً يقوم بمنح قروض تنموية لأصحاب المهن العلمية للأطباء والصيادلة والمهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية بحد أدنى مليون ليرة سورية وسقف 50 مليون ليرة سورية وبفائدة 14% لمدة 5 سنوات و15% لمدة 10 سنوات وبضمانة عقارية بنسبة 150% على أن يغطي الدخل تسديد القسط الشهري.

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