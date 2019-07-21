ضبط رئيس جمعية فلاحية يتقاضى أجوراً إضافية على بيع مادة المازوت للأعضاء

أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون أن الاحتياج الفعلي للجمعيات الفلاحية من مادة المازوت لزوم الأعمال الزراعية هو 18 ألف لتر يومياً، مبيناً أنه تم الاتفاق مع مديرية الزراعة والجمعيات الفلاحية بتزويد الفلاحين بالمادة بأقرب نقطة من أرضهم وبحيث يتم فرز الموزعين على القرى والبلدات وبالكميات المخصصة لكل جمعية وبالسعر النظامي المحدد.

وأشار زيتون إلى التعاون بين المديرية واتحاد الفلاحين في المحافظة لتقدير الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لزوم الأعمال الزراعية لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة، منوهاً بقيام مديرية الزراعة بتزويد التجارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن المساحات المزروعة والاحتياج الفعلي للمحروقات وموزع حسب القرى, وأكد أنه تم تحديد القرى وفق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية التابعة لكل وحدة مع تحديد المساحة ونوع المزروعات والاحتياج الفعلي الأسبوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر وحدة الحميدية يتبع لها خمس جمعيات فلاحية والمساحة المزروعة 834 دونماً وجميع الأراضي مزروعة بالمحاصيل والخضر الصيفية والأشجار المثمرة واحتياجها الأسبوعي من المازوت لزوم تشغيل الآبار الزراعية 2882 لتراً، لافتاً إلى أنه تم تقدير احتياج الجمعيات الفلاحية كافة للأسبوع الحالي بنحو 108 آلاف لتر وبمعدل يومي نحو 18 ألف لتر والكميات المخصصة يتم اعتمادها بداية كل شهر وخلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية التي تقوم بتوزيع المحروقات على جهات القطاع العام ودائماً الأولوية للزراعة والتربية والمياه, كاشفاً أن مخصصات الجرارات الزراعية لا تحسب من مخصصات الجمعيات الفلاحية وإنما تم تحديد مخصصات تقدر بنحو 300 لتر شهرياً من أجل أعمال الزراعة والفلاحة وبهدف التخفيف على المزارعين أصحاب الجرارات تم اتخاذ قرار بعدم تعبئتها ضمن المحطات والمراكز وإنما فرز موزع من المحطة لأقرب نقطة من أرض الفلاح بعد أن يقوم رئيس الجمعية الفلاحية بتنظيم جداول بأسماء المستحقين مع إرفاق البطاقة الذكية للتأكد من وصول المادة إلى مستحقها.

وفي هذا الإطار بيّن مدير التجارة الداخلية أن عناصر حماية المستهلك تقوم بجولات مستمرة على الفلاحين بهدف التأكد من وصول مادة المازوت لمستحقيها في قرى ومناطق المحافظة كافة وأخذ عينات عشوائية من المستفيدين من المازوت ومن خلال الجداول المحفوظة لديهم للتأكد من حصولهم على المادة وبالسعر المدعوم, كاشفاً عن ضبط رئيس جمعية فلاحية يتقاضى أجوراً إضافية عن بيع مادة المازوت لأعضاء الجمعية وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحقه، مشدداً على عدم دفع أي مبالغ لقاء توصيل مادة المازوت إليهم أكثر من السعر المحدد 185 ليرة وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية عن أي مخالفة.