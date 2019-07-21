استطلاع للرأي: أغلبية الأتراك يعارضون النظام الرئاسي الذي فرضه أردوغان

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيار للدراسات الاجتماعية والسياسية في تركيا أن 62.5 بالمئة من الأتراك يعارضون النظام الرئاسي الذي فرضه رجب طيب أردوغان ويؤيدون العودة للنظام البرلماني.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع بمناسبة مرور عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ24 من حزيران من العام الماضي حيث أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية والحكومة بناء على التعديل الدستوري الذي أقره استفتاء بنسبة 52.4 بالمئة في الـ16 من نيسان 2017.

ويأتي هذا الاستطلاع مع استمرار الحديث عن انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب واستعدادهما لتشكيل أحزاب سياسية وتصاعد المطالبات بضرورة العودة للنظام البرلماني بعد أن أكدت جميع الأحزاب السياسية أن أردوغان ومن خلال النظام الرئاسي فرض نظاماً فردياً استبدادياً قضى على الديمقراطية واستقلالية القضاء وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وسيطر على جميع أجهزة ومرافق الدولة كالجيش والمخابرات والأمن والقضاء وخلق لتركيا الكثير من المشكلات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكان 54.7 من الأتراك أعلنوا في استفتاء أجرته المؤسسة المذكورة قبل أيام أنهم لن يصوتوا لأردوغان في حال إجراء انتخابات رئاسية.