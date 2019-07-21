مقتل 7 مقاتلين موالين لحفتر قرب طرابلس

قال مصدر عسكري: إن سبعة مقاتلين على الأقل موالين للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر قتلوا خلال ليل الأحد في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية في جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل: إنه أسقط طائرة مسيرة أمس الأحد في ضاحية عين زارة في جنوب طرابلس.

وفي أحدث موجة اضطرابات منذ الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011، لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من انتزاع السيطرة على طرابلس من قبضة الحكومة المعترف بها دولياً رغم القتال الذي أشاع الفوضى في الضواحي الجنوبية للعاصمة وشرد عشرات الآلاف من المدنيين.

وكانت الأمم المتحدة طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تجنيب المدنيين غارات الجيش الليبي وتوفير الحماية اللازمة لهم وسط تقارير عن نزوح أعداد كبيرة من سكان طرابلس نتيجة الاقتتال واكتظاظ الملاجئ في العاصمة الليبية.

من جهة أخرى قالت وزارة العدل الليبية في بيان: إنه تم الإفراج عن البغدادي علي المحمودي الذي عمل رئيساً للوزراء خلال آخر خمس سنوات في حكم الزعيم الليبي معمر القذافي لتلقي علاج طبي في الخارج.

وأضاف البيان: إن السلطات في ليبيا أوضحت أنها لم تعد قادرة على توفير علاج فعال للمحمودي الذي يحتاج إلى رعاية أخصائيين دوليين. ولم يذكر البيان معلومات بشأن طبيعة مرض المحمودي.

وكانت السلطات التونسية قد سلمت المحمودي في 2012 للحكومة الليبية المؤقتة بسبب ما قالت إنه ارتكب جرائم بحق الشعب الليبي في الأحداث التي وقعت في 2011.

وحُكم عليه بالإعدام في 2015 مع نجل القذافي البارز سيف الإسلام ومسؤولين كبار آخرين.

وعمت الفوضى ليبيا عقب الأحداث الدامية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وانتشرت جماعات مسلحة في البلاد.