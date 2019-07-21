برجك اليوم – الاثنين 22 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يوم يمنحك الكثير من الطاقة والإشراق فالأجواء عموماً ستكون مبشرة ومليئة بالوعود والآمال، فالفترة قادمة لتجربة أسلوب جديد وقرارات جيدة تساعدك الحظوظ على اتخاذها.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تشعر أن مسيرتك صعبة وتتمنى ترك العمل أو هجر الناس لأنك تفضل العزلة، وقد تنتابك الشكوك أو الوساوس من صحة كلام تسمعه أو تعاني من الغيرة ممن حولك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتعرف على أصدقاء جدد وقد تستفيد الكثير من الأفكار الإيجابية أو تتلقى مساعدات، وقد تتعرف على أصدقاء يمنحونك السعادة والإحساس الجميل ويعززون ثقتك بنفسك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تعاني من وضع صحي أو مالي تضطر إلى كتمانه حتى عن أقرب الناس إليك، ما يولد لك حالة صحية أو غضباً دون قصد انتبه صحيا من وجع رأس أو معدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تهتم ببعض العوائق فغالبها سببه عرقلة من أحد المحبَطين الذين تتعداهم بكل ثقة، واستقرار عائلي يسعدك وتشجيع ممن حولك وتعاطف وهذا ما يجب أن تعتمد عليه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول نصيحة مخلصة تسمعها من صديق أنت تحترمه فاسمع النصائح واعمل بها، فاليوم يمنحك الكثير من المساعدات المالية ولا تقل إنك لا تحتاج إلى مساعدات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الحقيقة أنك تبدو غير مهتم بأمورك العائلية وقد تبدو مزاجياً في اتصالاتك بأصدقائك، فاحرص على الأقل من نقاشات زوجية قد تتحول إلى مشكلة لا يمكن حلها أيام للصدامات والعتاب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حاول أن تزيد من جرعة الضغط العملي وأنه عملك حتى لو تكبدت وقتاً وعناءً إضافيين، ولا تفتش عن الكمال ولا تنتقد من لا يعنيك أمره لأنك صعب الإرضاء أحياناً.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تعبر اليوم عن نفسك بارتياح وبحزم تلجأ للصراحة والدبلوماسية فصوتك مسموع، والفلك اليوم في صفك ما يحمل لك ازدهاراً وراحة على الصعيد العاطفي والعائلي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني المشكلة اليوم عائلية وحميمية ربما تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة المقربين منك سواء أكان أماً أم أباً أو مشكلة مع الأشقاء أو الشقيقات تؤدي إلى التوتر والنفور.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قراراتك أكثر ثباتا والصراعات حولك أخف بكثير وتعطي أوامر وتجتمع مع من حولك، فأنت دبلوماسي ولطيف وضاحك وتضم جهودك إلى جهود من حولك لتمنح نفسك الكثير من السعادة.