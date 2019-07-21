سورية

بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لدول «عدم الانحياز»

| وكالات

الإثنين, 22-07-2019

انطلقت في العاصمة الفنزويلية كراكاس بمشاركة سورية، أعمال الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز تحت شعار «الترويج للسلام وترسيخه عبر احترام القانون الدولي».
الاجتماع الذي حضر انطلاقه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويستمر يومين، لفت وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في كلمة له خلال الجلسة، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، إلى أن بلاده وكوبا وسورية وإيران ونيكاراغوا وكوريا الديمقراطية هي «ضحية للتدخلات الخارجية المتبعة من أجانب يسعون إلى تغيير الأنظمة وتبديلها بحكومات تخدم مصالحهم».
وشدد الوزير الفنزويلي على أهمية هذا الاجتماع في التصدي لتلك المحاولات.
وتشارك سورية في الاجتماع بوفد يترأسه السفير السوري لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية خليل بيطار وعضوية مسؤول الملف لدى الوفد السوري الدائم في نيويورك عمار عوض.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري لدول الحركة سيعقد في إطار التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات الحركة والتي ستعقد خلال الفترة من الـ24 إلى الـ26 من تشرين الأول في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وتأسست حركة عدم الانحياز من الدول التي حضرت مؤتمر باندونج عام 1955 وكان عدد الدول التي كانت نواة لتأسيس الحركة (29) دولة.
وقد لعبت الحركة دوراً مهماً في الحفاظ على السلام والأمن في العالم وكانت الحركة تهدف إلى الابتعاد عن السياسات التي نتجت عن الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.
يذكر أن حركة عدم الانحياز تضم الآن 120 دولة وتحظى 17 دولة و10 منظمات دولية بصفة مراقب فيها.

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