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السيدة أسماء تستقبل الطلاب الأوائل في فروع الثانوي الستة

| الوطن

الإثنين, 22-07-2019

استقبلت السيدة أسماء الأسد أمس، الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام 2019 برفقة عائلاتهم.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك»، صوراً جمعت السيدة أسماء مع الطلاب المتفوقين وعائلاتهم، وأرفقتها بعبارة، «تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام، والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم، ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سورية أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها، حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال».
وجمعت الصورة المنشورة السيدة أسماء مع الحاصلين على المرتبة الأولى وعائلاتهم وهم: قيس جربوع في الثانوية العامة الفرع العلمي، راما علبة في الثانوية العامة الفرع الأدبي، غنى الشربجي في الثانوية الشرعية، ساندي عثمان في الثانوية المهنية النسوية، علاء الدين زامل في الثانوية المهنية الصناعية، رضوان رمضان في الثانوية المهنية التجارية.

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