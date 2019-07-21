المعلم في مينسك ويلتقي كبار مسؤوليها

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس، إلى العاصمة البيلاروسية «مينسك» في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»، سيجري المعلم خلال الزيارة، عدداً من اللقــاءات مع كبـــار المســـؤولين في جمهورية بيلاروس، وستتركز المحادثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال المعلم والوفد المرافق له لدى وصوله إلى «مينسك»، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الخارجية البيلاروسية، والسفير البيلاروسي في دمشق، والقائم بأعمال السفارة السورية في «مينسك» مهند علوش، وأعضاء السفارة.