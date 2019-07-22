عساف خليفة: نتريث في اتخاذ القرارات

اليوم الثلاثاء تنطلق فعلياً ورشة العمل الكروية في نادي الساحل حول فريق الرجال وتعاقداته وللمزيد تركنا لمدرب الفريق الكابتن عساف خليفة حرية الكلام.. ماذا قال.

في البداية أكد على سعادته وثقته بالجماهير الغفيرة لنادي الساحل مبدياً إعجابه بالانتماء والوفاء الذي قدمه هذا الجمهور لناديه الكبير ومن ثم نوه الكابتن عساف بقرار التعاقد مع اللاعبين من خارج النادي الذي وضعه الاتحاد الرياضي والذي استقر في نهايته على سبعة لاعبين فقط.

الكابتن عساف أكد بأن سياسته تعتمد على اللاعبين من أبناء المدينة وعلى اللاعبين الذين خدموا النادي في الموسم السابق والموقعين لمدة موسمين إضافة إلى بعض اللاعبين القادرين على تقديم الشيء الجيد للفريق، كما أكد على أنه يتواصل مع عدد من اللاعبين وهو يتريث في ذلك جداً لانتقاء اللاعبين القادرين على خدمة النادي الأغلى بشكل جيد.

وعند سؤاله عن نجوم الفريق في الموسم الفائت والأمور المجهولة حولهم قال: عندما أصل إلى مدينة طرطوس سأجتمع مع الإدارة التي أبلغتهم باستمرار عقودهم معنا ولكن سيتم الاتفاق معهم بوجودنا احتراماً وتقديراً لهم مضيفاً إلى حديثه:

الذي يريدنا بالتأكيد سنكون سعيدين لبقائه معنا والذي لا يريدنا سنشكره لصراحته ولخدمته نادينا سابقاً وعلى اعتقادي الأغلبية لديهم الرغبة في البقاء.

وحول الحديث عن اللاعبين الجدد تحدث العساف قائلاً:

سأضع كل خبرتي الداخلية والخارجية في خدمة الكيان السحلاوي ولانتقاء اللاعبين بشكل جيد ونوعي، يجب أن أراهم بالعين ليس بالأذن مؤكداً دعوته للاعبي الفريق للتمرين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين للوقوف على إمكانيات ووضع الفريق.

وفي النهاية طلبنا منه توجيه رسالة للجمهور الطرطوسي الكبير، قال:

وجود هذه النوعية من الجماهير العاشقة والمؤمنة بناديها شجعني كثيراً على استلام قيادة السفينة السحلاوية وأتمنى عليكم الصبر وبإذن اللـه حتى نهاية الأسبوع ستكون الأمور واضحة بشكل كبير وستكون الأخبار طيبة ومفرحة للجماهير السحلاوية العاشقة في نهاية الأسبوع.