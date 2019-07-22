اللواء جمعة عن إنجاز الغزال: بطل حقيقي في ظروف صعبة

حقق البطل مجد الدين غزال (الغزال الأسمر) الميدالية الذهبية في الوثب العالي مسجلاً ارتفاعاً وقدره 2.30 سم ضمن بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى في لندن بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وشكلت هذه البطولة إنجازاً متميزاً لبطلنا ولرياضتنا السورية، وخصوصاً أن الغزال يفتقد الكثير مما يملكه أبطال العالم الذين جاؤوا خلفه من مقومات وإمكانيات تدريبية وغيرها.

ولكنه الحماس والإصرار الذي يمتلكه أبطالنا حباً في الإنجازات وإخلاصاً للوطن لإعلاء كلمة سورية عالياً في المحافل العالمية.

وفي تصريح خص به «الوطن» قال اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام عن البطل غزال وإنجازه: هو بطل حقيقي في ظروف صعبة، ولد من رحم الأزمة وسار نحو آفاق عالية من البطولات والإنجازات بعزيمة وإصرار.

الإنجاز الذي حققه في بطولة لندن كان كبيراً لأنه تحقق بظل وجود أبطال اللعبة في العالم محققاً للمرة الثانية الرقم 2.30 سم

القيادة الرياضية قدمت للبطل جل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف وسعينا للتعاقد مع مدرب أجنبي أكثر من مرة دون جدوى وذلك بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على بلدنا.

سيقيم الغزال معسكراً مغلقاً في الأردن على نفقة الاتحاد الرياضي العام قبل مشاركته في المرحلة الثانية من الدوري الماسي.

الاهتمام ببطلنا العالمي مستمر وسنزيد من الدعم والاهتمام له ولكل الأبطال في مختلف الألعاب، ما ينعكس ذلك مزيداً من الإنجازات الرياضية التي تسهم بإعلاء رياضة الوطن ورفع علمه عالياً، فالرياضة صوت سورية في هذه المحافل الدولية.