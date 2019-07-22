عضو مجلس محافظة يتهم رئيس المجلس بالشللية.. ومنحة النحالين سيئة

حسم محافظ القنيطرة همام دبيات الملاسنة التي وقعت بين عضوين من مجلس المحافظة خلال جلسة اليوم حول بئر المياه الذي تم حفره ضمن حوض عشوائي للصرف الصحي في تجمع عرطوز الضهرة بعد سجال حول تقرير اللجنة المشكلة للكشف على البئر المذكور.

وقام المحافظ بتشكيل لجنة من المديرين المعنيين (مياه، صرف صحي، بيئة….) للشخوص على الواقع والكشف على البئر وقطف عينة من المياه للتأكد من صلاحيتها قبل وضعه بالخدمة والاستثمار وإيجاد حلول للصرف الصحي حيث أن هناك ١٠ أبار ضمن المنطقة المذكورة، وكلف عضو المكتب التنفيذي لشؤون البلديات بإعادة دراسة تقرير اللجنة التي تم تشكيلها للوقوف على واقع المخالفات فيها واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة النافذة والمحافظة على استعداد لتقديم كل الدعم في حال وجدت مخالفات تتطلب إزالتها.

واتهم عضو مجلس المحافظة بسام هزاع الشرعبي العنزي رئيس المجلس بالشللية والتكتل وبأن تشكيل اللجان يتم وفق ذلك، مؤكداً أن العقود الموسمية تذهب للمحسوبيات والواسطة، مطالباً المحافظة نشر الأسماء أمام الجميع من باب الشفافية, مشيراً إلى عدم التزام مدير مشفى أباظة بالدوام الرسمي حيث يبدأ دوامه في العاشرة ويتغيب عن المشفى يومين بالأسبوع، وإلى منحة النحالين لمربي النحل والتي كانت سيئة حيث الملكات كبيرة وليست ذات فاعلية مركزاً على ظاهرة التفييش للموظفين وحالة الترهل الإداري في بعض المديريات، مطالباً بضرورة إحداث مدرسة داخلية لأبناء الشهداء على أرض المحافظة.

وتركزت مطالب أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع بترحيل الأنقاض في تجمع حجيرة ومعالجة ظاهرة كسر المناقصات للمشاريع حيث تصل إلى نحو ٦٢ بالمئة ومعالجة واقع النقل في قرى القطاع الجنوبي وظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة في تجمع حجيرة وزيادة مخصصات الطحين لأفران القطاع الجنوبي التي تم افتتاحها مؤخراً ورفع توصية لوزارة التربية لإحداث مركز لسبر الطلاب الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة على أرض القنيطرة بعد حرمانهم من ذلك قبل نحو ٤ سنوات أسوة بالمحافظات الأخرى.