قاسم لـ«الوطن»: الدمج لا يلغي الأخطاء المرتكبة وستتم المحاسبة … النداف لمجلس «السورية الحبوب»: مارسوا صلاحياتكم ولا يجب أن يكون العمل روتينياً

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن عملية الدمج سلاح ذو حدين، الأول يحقق نتائج إيجابية إذا تم وضع الخطط والدراسات الدقيقة والصحيحة وتم بذل الجهد المطلوب واستثمار الطاقات والكفاءات وإدارة عملية الإنتاج بشكل صحيح وموضوعي، والثاني سيكون عكس ذلك إذا تم اتخاذ ما يناقض تلك الخطوات.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوم أمس، إذ تم خلاله استعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بعمل المؤسسة والخطط والبرامج اللازمة لتطوير عمل المؤسسة، والتي ترتقي إلى مستوى التوجهات التي أحدثت من أجلها، وتمت لأجلها عملية دمج مؤسسات (الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للصوامع) باسم السورية للحبوب.

ونوّه النداف بضرورة أن يتكلل عمل المؤسسة بالنجاح، وأن تُحَقَّق النتائج الاقتصادية المرجوة من عملية الدمج، وبما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أفضل الوفورات المالية والحد من عملية الهدر التي كانت تتم سابقاً.

وشدّد على ضرورة ألا يكون عمل مجلس الإدارة روتينياً، وأن يمارس الجميع صلاحياته، بحيث يرى كل عضو في هذا المجلس بأنه مسؤول عن تطوير عمل المؤسسة، وأنه حريص على النهوض بها، مشيراً إلى أهمية البدء بوضع برنامج أو خطة عمل تنفيذية للمجلس وللمؤسسة، وإستراتيجية واضحة المعالم والأهداف ويشارك بها الجميع وتتم متابعتها وتنفيذ بنودها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة حلت محل ثلاث مؤسسات في كل ما لها وما عليها، وكل الأخطاء السابقة سيتم العمل على حلها، والمحاسبة عليها، وقرار الدمج لا يلغي هذه الأخطاء.

ونوه بأن المؤسسات الثلاثة قبل الدمج كانت قد أنجزت ميزانيات سنوية خاصة بها، والعمل جارٍ حالياً على توحيدها، وقد تم تشكيل لجنة محاسبة خاصة لإنجاز التراكمات في كل جهة بشكل مستقل.

أما بخصوص التشابكات المالية، فهي قيد المعالجة بشكل تدريجي، فالسورية للحبوب انطلقت مع بداية موسم الحبوب، وكان كل الجهد منصب على تسويق موسم الحبوب وحالياً هو في خواتيمه، وسيتم بعده التفرغ لتلك الملفات بالكامل، بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة القطاع ومحاسبة المقصرين ومكافأة الأشخاص المحققين لإنجازات.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على أعمال المجلس، والتي تركزت على الأسس والمبادئ التي تستند عليها خطة عمل المؤسسة السورية للحبوب ومجلس الإدارة، وواقع خطوط التشغيل والإنتاج في المطاحن والصوامع، والآلية الواجب اتباعها في منح العاملين في المؤسسة الحوافز والمكافآت وتم إقرارها من قبل المجتمعين.