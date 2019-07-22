عربي ودولي

«ذا صن»: بريطانيا تدرس إرسال غواصة ذرية إلى الخليج

| روسيا اليوم

الثلاثاء, 23-07-2019

كشفت صحيفة «ذا صن» أن لجنة الطوارئ البريطانية «كوبرا»، تدرس إرسال غواصة ذرية وقوات بحرية إلى الخليج لتعزيز حضور لندن العسكري هناك، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.
وقالت الصحيفة: إن «الغواصة البريطانية المزمع إرسالها من فئة «آستيوت»، وهي تبحر حالياً في المياه الدولية، ويمكن أن يتم توجيهها إلى منطقة الخليج خلال أيام».
وأضافت إن اللجنة ناقشت هذه التحركات في اجتماعات طارئة بعد عملية احتجاز سفينة «ستينا إمبيرو» البريطانية يوم الجمعة وهي في طريقها إلى السعودية بطاقمها المكون من 23 فرداً.
وأوضحت الصحيفة، أن القادة العسكريين اختاروا الغواصة الذرية «آستيوت» بسبب الخطر الذي تشكله الغواصات الإيرانية من فئة «يونو»، ونقلت عن القائد البحري المتقاعد توم شارب قوله إن «هذا النوع من الغواصات الإيرانية يشكل تهديداً خاصاً».
وأضاف شارب: إن «الغواصات الإيرانية عادة ما تختبئ تحت سطح المياه مباشرة، وأنها مزودة بطوربيدات ثقيلة الوزن قادرة على تدمير سفينة بحرية، وربما حاملة طائرات».

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