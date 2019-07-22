عشرات القتلى والجرحى في انفجار بالعاصمة الصومالية

قال مسؤولون طبيون: إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة أمس الاثنين خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت «حركة الشباب الإسلامية» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مدير مستشفى المدينة في مقديشو محمد يوسف إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصاباً بينهم 12 في حالة حرجة.

وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شاهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.

يأتي هذا التفجير بعد أيام من هجوم يرجح وقوف «الشباب» وراءه، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.