كوشنر إلى الشرق الأوسط للترويج لــ«صفقة القرن»

قال مسؤول بالإدارة الأميركية: إن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، سيبدأ الأسبوع المقبل جولة للشرق الأوسط بغية «وضع اللمسات الأخيرة» على تفاصيل خطته المعروفة بـ«صفقة القرن» التي تروج من خلالها الولايات المتحدة لمشروع السلام بين الفلسطينيين و«إسرائيل» من دون الاعتراف بمجمل حقوق الفلسطينيين وأبرزها حق العودة وحق تقرير المصير لتكون الخطة الأميركية في مصلحة كيان الاحتلال جملة وتفصيلاً، ما حدا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب القول بأن «السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل سيتحقق في عهدي أو لن يتحقق أبداً».

واعتبر كوشنر الذي لن يكشف خلال جولته القادمة عن الجانب السياسي من الخطة الأميركية، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن ورشة المنامة التي عرضت استثمارات بحوالي 50 مليار دولار، حققت «نجاحات هائلة».

وسيرأس كوشنر وفداً أميركياً يضم مبعوث واشنطن الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الخاص إلى إيران براين هوك.

وتوقع المسؤول أن يزور الوفد السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وكيان الاحتلال في إطار الجولة، مشيراً إلى أن المسار النهائي للرحلة لم يحدد بعد.

وبخصوص هدف المشاورات، قال المصدر: إنه يكمن في «مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة» بحسب قوله.

وأكد أن الوفد سيتناول أيضا الجانب السياسي من «صفقة القرن»، فضلاً عن مسألة تشكيل صندوق استثمار دولي جديد لمساعدة فلسطين.

وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها في أوائل شهر آب.

وكان غرينبلات قد أعلن أن البيت الأبيض يدرس إمكانية نشر الجزء السياسي لـ «صفقة القرن» قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في «إسرائيل» والمقررة في 17 أيلول.

وتأتي الجولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر «ورشة عمل اقتصادية» في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

غير أن السلطة الفلسطينية قاطعت مؤتمر «السلام من أجل الازدهار» متّهمة ترامب بعرض المال عليهم لمحاولة فرض حلول سياسية وبتجاهل القضية الأساسية ألا وهي الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حينها كوشنر: إن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية».