سورية

روسيا تنفي مزاعم بتوجيهها ضربات على سوق في معرة النعمان

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 23-07-2019

نفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، مزاعم تحدثت عن شن طيرانها الحربي ضربات جوية استهدفت سوقاً شعبية في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غرب سورية.
وقالت الوزارة، في بيان نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن «ادعاءات ممثلين مجهولي الهوية من تنظيم الخوذ البيضاء الممول من بريطانيا والولايات المتحدة بشأن شن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة على سوق في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب ليست إلا خبراً زائفاً».
وأضاف الوزارة في البيان: «لم ينفذ طيران القوات الجوية الفضائية الروسية أي مهمات في هذه المنطقة بالجمهورية العربية السورية».
وتحدثت مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، في وقت سابق، استناداً إلى مصادر في تنظيم «الخوذ البيضاء» الذي يتبع إلى تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، عن مقتل من 15 إلى 20 شخصاً جراء ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية في معرة النعمان، التي تخضع لسيطرة «النصرة»، زاعمة أن الغارة نفذها الطيران الروسي.
وتأتي تلك المزاعم بعد أن أكدت روسيا، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تسعى إلى شطب تنظيم «جبهة النصرة» من قائمة التنظيمات الإرهابية، وإشراكه في المحادثات حول الأزمة السورية.

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