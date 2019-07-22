القيادة المركزية لحزب البعث تقيم حفلاً بمناسبة الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين سورية وروسيا

أقامت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مساء أمس حفل استقبال في فندق «داما روز»، بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وحضر الحفل كل من الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث، ورئيسي مجلس الشعب حمودة الصباغ، ومجلس الوزراء عماد خميس، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية محمد الشعار، ووزراء الدفاع والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والنقل والموارد المائية والصحة، ونائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات السورية.

كما حضر الحفل سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف، وعدد من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية بدمشق، ومن ضباط الجيش الروسي، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء في البعثات الدبلوماسية العاملة في سورية.

وجرى خلال الاحتفال عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية والنشيد الوطني لروسيا الاتحادية، كما ألقى كل من الهلال والمقداد ويفيموف كلمات بهذه المناسبة.