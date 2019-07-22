الصفحة الأخيرة

القيادة المركزية لحزب البعث تقيم حفلاً بمناسبة الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين سورية وروسيا

| مازن جبور - تصوير: طارق السعدوني

الثلاثاء, 23-07-2019

أقامت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مساء أمس حفل استقبال في فندق «داما روز»، بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.
وحضر الحفل كل من الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث، ورئيسي مجلس الشعب حمودة الصباغ، ومجلس الوزراء عماد خميس، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية محمد الشعار، ووزراء الدفاع والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والنقل والموارد المائية والصحة، ونائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات السورية.
كما حضر الحفل سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف، وعدد من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية بدمشق، ومن ضباط الجيش الروسي، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء في البعثات الدبلوماسية العاملة في سورية.
وجرى خلال الاحتفال عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية والنشيد الوطني لروسيا الاتحادية، كما ألقى كل من الهلال والمقداد ويفيموف كلمات بهذه المناسبة.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 23-07-2019

شبكة الآغا خان ومؤسستها الثقافية وخدمة التراث السوري والإنساني … من قلعتي صلاح الدين ومصياف إلى دمشق القديمة وحلب وقلعتها وسوق السقطية

الإثنين, 22-07-2019

صابرين تعترف بندمها

الإثنين, 22-07-2019

مشروب يدمّر الأسنان!

الإثنين, 22-07-2019

هاني شاكر يكشف سر ابتعاده عن التمثيل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock