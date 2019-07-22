رئيس «المساعدات السويسرية الإنسانية» في حمص ويلتقي المحافظ

زار رئيس المساعدات السويسرية الإنسانية ونائب المدير العام للمكتب السويسري الإنساني مانويل فالتر بيسلر أمس حمص والتقى محافظها طلال البرازي.

وخلال اللقاء، أشار بيسلر إلى أن زيارته إلى سورية تأتي بهدف الاطلاع على عمل المكتب في سورية، وتقييم مستوى التعاون مع الحكومة السورية، والتنسيق معها في إطار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

من جهته، استعرض محافظ حمص الواقع الخدمي، وحالة الأمان والتعافي التي تشهدها المحافظة بعد تحرير معظمها من الإرهاب، لافتاً إلى أهمية الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به حمص بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة.

وأشار البرازي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة، في إطار التوجيهات الحكومية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم بعد توفير الخدمات الأساسية فيها، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات الممكنة لدعم عمل المنظمات الدولية في ممارسة عملها بإيصال المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب السوري بهدف التخفيف من معاناته.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض بانورامي يستعرض مراحل تعافي محافظة حمص من جرائم التنظيمات الإرهابية وصولاً إلى الدراسات التخطيطية لمرحلة إعادة الإعمار والرؤية المستقبلية الخاصة بها.

وأول من أمس، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد بيسلر في دمشق، وأكد أن الحكومة السورية تقدّر عالياً المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب السوري بهدف التخفيف من معاناته.