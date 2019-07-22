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تلقى رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان … الرئيس الأسد: مساعدة السوريين بالضغط على الدول الداعمة للإرهابيين

| وكالات

الثلاثاء, 23-07-2019

شدد الرئيس بشار الأسد، على أن أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري، هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب، وتفرض العقوبات على الشعب السوري لتغيير نهجها هذا، والتوجه نحو تعزيز السلام والاستقرار عوضاً عن ذلك.
الرئيس الأسد تلقى أمس، رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نقلها الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة.
وتركز اللقاء مع الكاردينال تركسون والوفد المرافق له، بحسب ما أوردت وكالة «سانا» الرسمية، حول مستجدات الأوضاع في سورية، حيث تحدث الرئيس الأسد عن الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون بحق المدنيين، انطلاقاً من المناطق التي ما زالوا يتمركزون فيها، وخاصة في إدلب والدعم الذي ما زال يصل إلى التنظيمات الإرهابية من بعض الدول الإقليمية والغربية بغية استمرار جرائمهم هذه.
وأكد قداسة البابا في رسالته مجدداً، موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سورية، ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب وما نتج عنها.
حضر اللقاء المونسنيور نيقولا ريكاردي سكرتير المجلس البابوي والكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي بدمشق.

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