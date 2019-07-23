أضواء على كاراتيه الجمهورية

تألق لافت ومستمر للألعاب الفردية في السويداء وخاصة ألعاب القوة فبعد التألق الجودو في بيروت والحصاد الذهبي المميز للكيك بوكسينغ في عمان حققت أندية السويداء المشاركة ببطولة الجمهورية للكاراتيه للفئات العمرية تحت 14و16و18 عاماً /35/ ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و10 فضيات و14 برونزية، وحصل النادي العربي على 5 مراكز أولى و5 مراكز ثانية و8 مراكز ثالثة ونادي قنوات 5 مراكز أولى، و5 مراكز ثانية، و1 مركز ثالث، ونادي صلخد 1 مركز أول و1 ثالث،ونادي شهبا 2 مركز ثالث،ونادي الكفر 2 مركز ثالث.

عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء مجيد الأعور أشار إلى أن النتائج المسجلة تعكس مستوى اللعبة في أندية المحافظة مبيناً أن البطولة شهدت منافسات قوية وتنظيما جيداً ومشاركة واسعة وتصدر فيها ناديا العربي وقنوات ترتيب فئة تحت 16 سنة فيما عاد نادي شهبا للمنافسة على مستوى الجمهورية بعد غياب طويل وتميز نادي صلخد بحصول أحد لاعبيه على المركز الأول.

وحل النادي العربي بالمركز الأول بالترتيب العام مناصفة مع نادي الجيش.