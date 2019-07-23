شؤون محلية

اعتمادات الموازنة الاستثمارية المرصودة للطرق الزراعية بالكاد تكفي لإنجاز «كم»

الأربعاء, 24-07-2019

السيد رئيس تحرير الوطن
إشارة للمادة المنشورة في عدد صحيفتكم 3159 الصادر بتاريخ 28-5-2019 تحت عنوان (الطرق الزراعية بطرطوس معطلة والمبلغ المخصص هذا العام لا يكفي) وافتنا مديرية الخدمات الفنية بما يلي:
توقفت خطط إنشاء الطرق الزراعية عند آخر خطة تم وضعها عام 2011 بناء على بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة والتي طلبت توقيف المشاريع الجديدة والاكتفاء بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها والتي تبلغ نسبة التنفيذ فيها ما يزيد على 60 بالمئة ومنها الطرق الزراعية واقتصرت خططنا في مجال الطرق الزراعية على تسليك الطرق التي تتعرض للانقطاع نتيجة الانزلاقات أو الانهيارات التي تحصل عليها حيث يتم إجراء المعالجة الضرورية لها وفق الإمكانات المتاحة ولمواقع محددة فقط بالتنسيق مع الجهات المعنية وبكميات محدودة من المجبول الإسفلتي جراء قلة الاعتمادات المالية المرصدة حيث تقتصر خطة الصيانة لدينا على الطرق الخدمية المحلية وجزء ضيق للزراعة واستطعنا المحافظة عليها بصورة مقبولة.
كما نقوم بتنفيذ بعض الطرق الزراعية التي ترد في الموازنة المستقلة والتي يتم رصد اعتمادات مالية لها كإعانات وزارية يضاف إلى ذلك قيامنا بتنفيذ أعمال الرشة الإسفلتية ومساعدة الأهالي الذين يقومون بفرش الطرق التي تخدمهم بالحجر المكسر وذلك بطريقة التعبيد الاقتصادي تشجيعاً للعمل الشعبي وخدمة للأهالي.
منوهين بأنه تم تنفيذ نحو 10 كم من الطرق الزراعية في منطقة الدريكيش خلال عام 2016 بعد رصد اعتماد مالي من الموازنة المستقلة لتنفيذها.
مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية للطرق الزراعية نحو /35/ مليون ليرة سورية قبل التخفيض وهي بالكاد تكفي لانجاز كيلو متر ونصف من الطرق الزراعية.

محافظ طرطوس
صفوان أبو سعدى

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