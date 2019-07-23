العطش .. مشكلة كل صيف في السلمية!

بيَّنَ رئيس وحدة مياه سلمية نبيل ثلجة لـ«الوطن» بخصوص معاناة العديد من الأهالي بالحصول على مياه الشرب، أن الوحدة تسعى لإيصال مياه الشرب لجميع المواطنين.

وأوضح أنه مع بداية الصيف وزيادة الاستهلاك، حصل ضعف بوصول مياه الشرب لبعض الأحياء وأطراف المدينة، منوهاً بأن الخطوط ضعيفة أصلاً، و لتلافي ذلك يتم زيادة ساعات الضخ اليومي، مؤكداً العمل على تقوية الخطوط الضعيفة ومد خطوط تقوية جديدة.

ولفت ثلجة إلى معاناة الوحدة من هدر المياه من خلال نزع الفواشات وسقي المزروعات وشطف الشوارع ما يحرم مواطنين آخرين من المياه الضرورية لإرواء عطشهم، مؤكداً أن الدوريات ستجول في الأحياء لقمع هذه المخالفات وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.

وكشف أن الوارد المائي اليومي المتاح حالياً هو 11 ألف م3 والحاجة 16 ألف م3، وأن الضخ يتم حسب الوارد لتغطية المدينة المقسمة إلى 5 أحياء.

مدير عام مؤسسة المياه مطيع عبشي بيَّنَ أن مدينة سلمية ، تروى من خط جر مياه حماة الأول، عبر خط يمتد من الرستن حتى محطة ضخ القنطرة غرب المدينة بطول 23 كم والكمية الملحوظة لهذا الخط 12 ألف م3 حالياً، وتم استبدال شبكة المياه الرئيسية والفرعية بالمدينة، وتعد من أحدث شبكات المياه بالمحافظة.

وأضاف: تم لحظ إرواء المدينة من خط جر مياه حماة الثاني الذي يتم تنفيذه حالياً، وبلغت نسبة الإنجاز به 85 بالمئة، والعمل مستمر فيه ، حيث سيتم من خلاله إرواء مدينة سلمية لـ35 عاماً مقبلاً بكميات مياه تكفي عدد السكان المتزايد، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة والبديلة بالمدينة ، كتنفيذ محطة تحلية بطاقة 6000 م3 يومياً، تستخدم بحالات الطوارئ. و محطات تحلية في تلدرة والكافات وسلمية عدد 3 وفي صبورة وجدوعة. وخط تغذية كهربائية معفى من التقنين من الصناعة بحماة إلى محطة ضخ القنطرة بكلفة 106 ملايين ليرة.

وأوضح أنه يتم حالياً دراسة خط ضخ من محطة تحلية وحدة مياه سلمية إلى خزان جبل عين الزرقاء لزيادة الوارد المائي. إضافة إلى إعادة تأهيل مشروع الشومرية وإزالة عدد من التعديات.

وبيّن أنه ومن خلال إرواء مدينة سلمية بوارد مائي إضافي من خط جر حماة الثاني، تم العمل على تشكيل فريق لدراسة توسيع محطة ضخ القنطرة وخط جديد ممتد من القنطرة إلى خزان جبل عين الزرقاء بسلمية، والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية بما يناسب الوارد المائي، كما تم مسبقاً تنفيذ خزان مياه بسلمية بسعة 25 ألف م3.