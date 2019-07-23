وصول البطاقة الذكية إلى الريف الجنوبي في القنيطرة قبل وصول الإنترنت يحرم المواطنين من الغاز

انخفضت كميات الإنتاج في وحدة تعبئة الغاز في محافظة القنيطرة بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي حيث وصلت نسبة الانخفاض نحو ٧٠ بالمئة، فبعد أن كان إنتاجها اليومي يصل إلى أكثر من ٢٢٠٠ أسطوانة قبل شهر تقريباً انخفض بشكل لافت ليصل حالياً إلى نحو ٦٠٠-٧٠٠ اسطوانة.

ورغم مطالب أبناء المحافظة من الجهات المعنية بالتأني والتريث بالعمل بالبطاقة الذكية لحين حصول جميع العوائل على البطاقة، إلا أن قرار لجنة المحروقات الفرعية نص على توزيع ٥٠ بالمئة من الكميات على المعتمدين بموجب البطاقة الذكية و٥٠ بالمئة للعوائل التي لم تتمكن من الحصول على البطاقة الذكية، ناهيك عن أن الريف الجنوبي غير مخدم بشكل كامل بالإنترنت ومن ثم هناك صعوبة لدى الموزعين في استخدام البطاقة الذكية، كما أنه لم يتم إحداث مركز لإصدار البطاقة الذكية في ريف المحافظة الجنوبي للسبب نفسه واقتصار افتتاح تلك المراكز على المدن والبلدات الكبيرة والواقعة على طريق دمشق القنيطرة.

كما اشتكت الجهات العامة من تعذر استبدال أسطوانة الغاز لديها حيث لا بطاقة ذكية لها ولدى مراجعة الموزع أو السورية للتجارة فإنهم يطلبون كتاباً من المحافظة من أجل ذلك، آملين بتوجيه السورية للتجارة بتزويد الجهات العامة بأسطوانة غاز واحدة شهرياً بعد اتخاذ قرار من لجنة المحروقات الفرعية، علماً أن الجهات العامة في المحافظة محصورة ويمكن تزويد السورية للتجارة بجدول أو قائمة تتضمن أسماء تلك الجهات.

بدوره أعاد مدير التجارة الداخلية في القنيطرة علي زيتون السبب في انخفاض الطلب على مادة الغاز المنزلي إلى تطبيق العمل بالبطاقة الذكية والعمل بها من شهر حزيران الماضي، مشيراً إلى أن عدد الأسر التي حصلت على البطاقة الذكية في محافظة القنيطرة بلغت ١٦٥٠٠ أسرة من أصل عدد الأسر المقيمة على أرض المحافظة البالغة نحو ٢٥ ألف أسرة.