حول نقص الأعلاف في طرطوس … مديرة الفرع: غير دقيق.. اتحاد الفلاحين: توزيع الأعلاف حسب إحصاء 2017

بيّنت مديرة فرع أعلاف طرطوس المهندسة هيفاء غنوم أن الحديث عن نقص في الأعلاف بطرطوس غير دقيق، مبينة أن المعمل توقف عن العمل أكثر من عشرة أيام خلال آذار الماضي بسبب تعطل رولات آلة الكبسلة واهتراء أنابيب شبكة البخار مع المرجل ولذلك تم إعداد دفتر شروط قانونية ومالية وفنية لتأمين وتركيب مرجل بخاري جديد باستطاعة طنين في الساعة مع دارة تحلية وصيانة شبكة البخار وتأمين رولات لآلة الكبسلة مع أربع قشور لها إضافة إلى إعداد دراسة لاستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المرجل.

وأوضحت غنوم أنه تم تزويد الفرع بكمية 637 طناً من الكبسول الجاهز من فرع أعلاف اللاذقية لسد النقص كما شحن كمية من الذرة الصفراء من القطاع الخاص إلى معمل طرطوس لإدخالها في عملية تصنيع الكبسول ويوجد حالياً كمية 1093 طن مخزون ذرة لدى القطاع الخاص (صومعة الزعيم) وكمية 1179 طن ذرة في معمل الأعلاف بمجموع مخزون 2272 طناً كما يوجد في مستودعات الفرع كمية 2778 طن نخالة و404 أطنان كبسول و180 طن شعير و275 طن كسبة مقشورة.

وأضافت غنوم: وبسبب النقص الحاصل استجر فرع طرطوس كمية 1100 طن نخالة من فرع حمص وكمية 530 طن شعير و594 طن كسبة مقشورة من فرع أعلاف حلب وحاليا يتم استجرار مادة النخالة من مطحنتي طرطوس والعالمية الخاصة بدءا من تاريخ 3/4/2019 بموجب اتفاق بين مؤسسة الأعلاف ومؤسسة الحبوب دون تحديد سعر للمادة أما النخالة الداخلة في تصنيع الكبسول لزوم حاجة المعمل فيتم استجرارها من مركز أعلاف الفرقلس في حمص.

وحول نقص المادة العلفية أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد عدم وجود نقص في مادة الأعلاف بالمحافظة مشيراً إلى الخطوة الايجابية التي ستنعكس إيجاباً على المربين بناء على قرار اللجنة الاقتصادية المتضمن استلام الشوندر السكري من الفلاحين وفرمه وتقديم المادة المفرومة مجانا لمربي الثروة الحيوانية من خلال الجمعيات الفلاحية وعن طريق الاتحادات الفلاحية في المحافظات تم التعميم للروابط الفلاحية في المحافظة بخصوص حاجتها من هذه المادة العلفية وتمت مخاطبة الاتحاد العام بخصوص حاجة المحافظة من هذه المادة والتي تقدر بحوالي 1000 طن.

رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أكد أن توزيع الأعلاف يتم بموجب إحصاء عام 2017 رغم ازدياد أعداد رؤوس الثروة الحيوانية بعد ذلك التاريخ خاصة بعد استيراد المئات من رؤوس الأبقار وتوزيعها على المربين.

يذكر أن أعداد الثروة الحيوانية في طرطوس وفق إحصائية وزارة الزراعة لعام 2017 هي 103 آلاف رأس غنم و17.7 ألف رأس ماعز و37.6 ألف رأس بقر.