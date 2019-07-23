قسم العينية في مشفى السويداء يعاني ضيق المكان ونقصاً بالمواد

لا يتعدى قوام قسم العينية في المشفى الوطني في السويداء الغرفتين فقط الأولى تم تخصيصها للفحص وللكادر التمريضي وغرفة لاستقبال المرضى من رجال ونساء رغم استقباله يوميا بين 45 و60 مريضاً.

وأكدت رئيسة قسم التمريض في القسم رولا الباسط أن ضيق المكان يعتبر العقبة الأساسية في القسم إضافة إلى افتقاد القسم إلى غرفة إسعاف عينية مما يتوجب على طبيب العينية المقيم معاينة المرضى في قسم الإسعاف العام الكائن في الطابق الأرضي في المشفى، ومن ثم تحويل المرضى إلى القسم الذي يقع في الطابق الثالث إضافة إلى قدم بعض الأجهزة الموجودة أهمها جهاز المصباح الشقي، مؤكدة حاجة المشفى إلى استقدام جهاز جديد نظرا للضغط الكبير على عمل الجهاز الحالي.

وأشار رئيس قسم العينية في المشفى ماهر بدر إلى أن القسم يفتقد إلى كثير من المواد وخاصة القطرات العينية التي أدى التعاقد المركزي عليها إلى تأخر وصولها إلى القسم واضطرار رئاسة القسم تأمينها للمرضى كل عشرة أيام على حسابهم الخاص، لافتاً إلى قيام مديرية الصحة باقتراح استقدام جهاز المصباح الشقي الموجود في مشفى سالة لعدم وجود ضغط ضمن قسم العينية في المشفى المذكور.

ولفت بدر إلى أنه وأمام الضيق في القسم والذي يدفع أطباء القسم إلى إشغال غرفة من غرف قسم الأذنية في حال تم إجراء عمليات جراحية للمرضى سواء كانت عمليات (هجمة زرق- جرح قرنية- دخول جسم أجنبي في العين..) لفصل المرضى من النساء عن المرضى من الرجال إضافة إلى الأطفال مشيراً إلى أنه وأمام الضيق الذي يعاني منه القسم تم اقتراح إقامة غرف مسبقة الصنع على سطح المشفى للمقيمات في القسم مع تعذر التوسع ضمن المشفى نظرا لضيقه إلا أن الاقتراح تم رفضه لعدم وجود التمويل في الوقت الحالي.

هذا وبينت الإحصائيات مراجعة أكثر من 9 آلاف مريض لقسم العينية في المشفى خلال 6 أشهر كما تم إجراء ما يزيد على 158 جراحة عينية و360 قياس ضغط العين خلال الفترة ذاتها في حين وصل إجمالي الخدمات المقدمة في المشفى في النصف الأول من العام الحالي إلى 504 آلاف خدمة على حين وصل عدد العمليات الجراحية لكافة الأقسام إلى 6321 عملية جراحية إضافة إلى 1313 عملية ولادة طبيعية و857 عملية قيصرية.