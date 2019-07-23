عربي ودولي

أميركا تستهدف الصين بعقوبات.. وبكين: صححوا التصرف الخاطئ

| روسيا اليوم

الأربعاء, 24-07-2019

فرضت واشنطن عقوبات على شركة طاقة صينية بسبب انتهاكها المزعوم للقيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني، ما أثار حفيظة بكين، التي طالبت الولايات المتحدة «بتصحيح هذا التصرف الخاطئ».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين شركة «تشوهاي تشن رونج»، ورئيسها التنفيذي، يو مين لي، على قائمة العقوبات بذريعة «مواصلة شرائهم النفط من إيران».
وأضافت الوزارة في بيان أنه «تم منع الشركة (التي تديرها الحكومة الصينية) ومديرها التنفيذي من المعاملات الأجنبية أو المعاملات المصرفية أو العقارية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة».
وعلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ذلك قائلاً: «لقد قلنا إننا سنعاقب أي جهة تتجاوز العقوبات ونحن نعني ذلك».
من جهتها انتقدت بكين هذه الخطوة، وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين تعارض بقوة فرض العقوبات على الشركة، مضيفة أن تعاون الصين مع إيران سليم بموجب القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في إفادة أمس: «نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا التصرف الخاطئ وإنهاء عقوباتها غير القانونية على الشركات والأفراد».
وأضافت: إن «الولايات المتحدة تتجاهل الحقوق المشروعة لجميع الدول وتطبق عقوبات عشوائياً، هذا انتهاك للقانون الدولي».
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شددت العقوبات على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والسداسية الدولية بهدف «إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر ودفعها على إعادة التفاوض على الاتفاق» حسب زعمها.

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