الأولى

زيادة طبيعة العمل للمعلمين في طريقها للإقرار من مجلس الوزراء

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 24-07-2019

كشف مصدر مسؤول في نقابة المعلمين أن الزيادة الخاصة للمعلمين المتعلقة بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، معلناً أنها تقدر بنحو 15.8 مليار ليرة وأنها سوف تصدر بمرسوم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن هناك دراسة على أن الزيادة ستشمل فقط المعلمين الذين يمارسون التدريس بعدما كانت الدراسة تشمل جميع المعلمين بمن فيهم الإداريون، معتبراً أنه في حال تم منحها فقط للمعلمين الذين يمارسون العمل في حقل التدريس فقط سوف يسبب ذلك مشكلة وضجة.
وفيما يتعلق بموضوع عدد المعلمين أكد المصدر أن وزارة التربية أجرت أكثر من مسابقة إضافة إلى أنه سوف يتم تثبيت 15 ألفاً من الوكلاء وهذا يعتبر مقبولاً لتغطية النقص في الكادر التعليمي.
وأوضح المصدر أن كل مسابقة تحتاج إلى الاعتماد المالي والشاغر ولو أن الثاني متوافر إلا أن الاعتماد المالي خطة وزارية تصدر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى موضوع الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الحكومة فلا يمكن للكادر التعليمي الخروج عنه.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 24-07-2019

موسكو: إيران جزء من الحل.. وواشنطن: لن نكون «الشرطي» في «هرمز» … جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية وظريف مهنئاً: لا نسعى للمواجهة

الأربعاء, 24-07-2019

ما يسمى «اللجنة الدستورية»

الأربعاء, 24-07-2019

بياو: سنبدأ بمشاريع كبيرة في سورية.. وتشنغ: نرفض اختراق أراضيها وسيادتها … المقداد لـ«الوطن»: لو لم نحارب الإرهابيين الآتين من الصين لعادوا وارتكبوا الجرائم ببلدهم

الأربعاء, 24-07-2019

الأحمد.. لـ«الوطن»: توسيع دائرة مجابهة «صفقة القرن» من أجل إفشالها نهائياً … دمشق تستقبل وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock