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إصابة في العين توقف نشاط بيدرسون مؤقتاً

| وكالات

الأربعاء, 24-07-2019

أصدرت الأمم المتحدة بياناً، ذكرت فيه أن مبعوثها الخاص إلى سورية، تعرض لإصابة في العين، وأنه سيحد من نشاطه لفترة من الزمن.
وأضاف البيان، أن «بيدرسون سيحد من نشاطه بناء على نصيحة الأطباء»، مشيراً إلى أنه «لن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة».
وتابع البيان: إن «الأطباء توقعوا أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريباً».
وبدأ بيدرسون منذ كانون الثاني الفائت، تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا، الذي أمضى في المنصب أربع سنوات، دون تحقيق أي تقدم في الحل السياسي في سورية. وكان بيدرسون زار دمشق بداية الشهر، والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، حيث سادت أجواء إيجابية خلال المحادثات، حسبما كشف وقتها مصدر مطلع لـ«الوطن».

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