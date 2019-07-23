اعتبر أنها تخلق فرص عمل وتحدث تنمية محلية … لقاء خميس مع المحافظين ينتج 15 مشروعاً و39 تنمية إدارية في الساحل

وافق مجلس الوزراء على 15 مشروعاً في اللاذقية وطرطوس منها 11 في الأولى و4 في الثانية على المستوى الاستثماري، على أن يتم تنفيذها من القطاع الخاص وفق محفزات تشجيعية.

كما وافق المجلس خلال اجتماع عقد أمس برئاسة رئيسه عماد خميس لمناقشة مشاريع تنموية في محافظات طرطوس واللاذقية والقنيطرة ودرعا والسويداء على 39 مشروع تنمية إدارية في المحافظتين الساحليتين منها 15 في اللاذقية و24 في طرطوس على أن يتم تمويلها من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة.

وشملت المشاريع الاستثمارية هذه على إنشاء معمل كونسروة ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية ومسامك شاطئية وآخر لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات. كما شملت المشروعات على مستوى الوحدات الإدارية إنتاج الفطر الزراعي والمحاري وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة.

وشدد خميس على أهمية وضع الأسس السليمة لتأخذ المجالس المحلية دورها التنموي في كل محافظة، مشيراً إلى دور هذه المشروعات في خلق فرص عمل وإحداث تنمية محلية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية باعتبارها تشكل نواة أساسية لتحقيق التنمية.

واعتبر خميس أن هذه المشروعات تحمل بعدا تنمويا واجتماعيا واقتصاديا يعزز خطة الدولة للتنمية البشرية ويؤكد دور الوحدات الإدارية في ربط المواطن بمؤسسات الدولة كما تشكل تجسيداً عملياً للتنمية على المستوى الأفقي التي اعتمدتها الحكومة منذ ثلاث سنوات.